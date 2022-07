Strage sulla Marmolada, Messner: "La montagna soffre, fa troppo caldo"

"Sono profondamente triste per quanto successo sulla Marmolada - ha proseguito lo scalatore -. Molte delle persone che stavano salendo o scendendo al momento della slavina non potevano sapere cosa stava succedendo". Secondo Messner, "probabilmente sotto il ghiaccio si è formato uno strato d'acqua che poi ha spinto e portato il ghiacciaio a cedere". L'alpinista 78enne non ha dubbi sul fatto che il riscaldamento globale e le temperature alte in cima alla Marmolada siano la principale causa del disastro. "Stiamo distruggendo il pianeta, è incredibile che ci siano 10 gradi in cima alla Marmolada".

Si tratta, tra l'altro, di luoghi che l'esploratore altoatesino conosce bene, soprattutto Punta di Rocca: "Ci sono salito più volte, anche se ormai non ci vado da tanti anni - ha raccontato -. Lì non c'è quasi più ghiaccio, non deve essere molto grande il seracco. Fa troppo caldo, il permafrost se ne va e sotto il ghiaccio si formano veri e propri fiumi d'acqua che portano via tutto". Una situazione che "ormai accade ogni giorni in tutti i ghiacciai e il pericolo sotto i seracchi aumenta".

Messner conclude però con un appunto: "Non sto dicendo che chi era là è stato imprudente; salire là, lungo la via normale, è un'abitudine per chi va in montagna da quelle parti. Un alpinista bravo, però, non va sotto un seracco in questo periodo: l'arte dell'alpinismo sta nel non morire in una zona dove questa possibilità esiste e, per riuscirci, bisogna tenere occhi e orecchie bene aperti. Sempre".