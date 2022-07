Strage Marmolada, i morti salgono a sette: i dispersi sono 18

"Alcune regole vanno riviste e per ora è fondamentale che si chiuda il ghiacciaio alle escursioni, quanto meno per precauzione". Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia, appena arrivato a Canazei, per un vertice con il premier Draghi e il capo della Protezione civile Curcio sulla strage della Marmolada. "So che i sindaci ci sono mossi - aggiunge -. Ci siamo sentiti per coordinarci. La situazione è drammatica. Ci sono sei morti e poi c'è l'incognita dei dispersi".