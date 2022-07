Strage Marmolada, Mattarella: "Simbolo di un cambio di clima non governato"

"La tragedia della Marmolada è un elemento simbolico di quello che il cambio climatico, se non governato, sta producendo nel mondo.

Richiede piena collaborazione di tutti sennò non è governato". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , precisando che "ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti ad assumere impegni ulteriori. Senza la collaborazione di tutti non c'è speranza".