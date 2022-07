Strage Marmolada, la testimonianza di un soccorritore: "Le ricerche restano difficili"

Sulla

Marmolada

tredici dispersi

Stefano Cotter

"Morning News"

sono riprese le ricerche deidopo il distacco del serracco che domenica 3 luglio ha travolto gli alpinisti che stavano salendo in vetta. "Oggi porteremo in quota i piloti dei droni, per tentare di geolocalizzare quello che il ghiaccio pian piano ci farà scoprire", ha spiegato il capostazione del Soccorso Alpino,, in collegamento con, aggiungendo di aver messo in atto con la Guardia di Finanza anche un nuovo sistema di intercettazione dei cellulari.

Quindi prosegue: "Sicuramente non c'è una tempistica per ritrovare i dispersi, ma penso che

ci vorranno alcune settimane

crepacci

perché bisognerà aspettare lo scioglimento del ghiaccio che è caduto e si è depositato sulla parte rocciosa della montagna. Inoltre non si può escludere che alcune persone siano state sepolte dal ghiaccio neiche si trovano nella parte alta".

La trasmissione condotta da

Simona Branchetti

si è infine soffermata su eventuali nuovi crolli che al momento non si possono affatto escludere, spiegando che verrà allestita una stazione radar per capire i movimenti del ghiacciaio nei prossimi giorni e garantire ai soccorritori di muoversi in sicurezza.

Oltre ai tredici dispersi, la tragedia ha già fatto registrare

sette vittime accertate

Filippo Bari

Tommaso Carollo

Paolo Dani

, identificate e formalmente riconosciute dai parenti: si tratta del ventisettenne, salito in vista della cordata del Cai sul Monte Rosa, e dei vicentini, rispettivamente di 48 e 52 anni.