Tragedia della Marmolada, proseguono le ricerche dei dispersi | Rischio crolli anche sul Monte Bianco

Sono ancora 13 i dispersi nella tragedia della Marmolada, dove domenica un seracco si è staccato dal ghiacciaio e ha travolto gli alpinisti che stavano salendo in vetta.

Sette sono invece al momento le vittime accertate, tre delle quali identificate e formalmente riconosciute dai parenti: si tratta dei vicentini Filippo Bari, Tommaso Carollo e Paolo Dani. Intanto le ricerche sul ghiacciaio continuano, ma il rischio di ulteriori distacchi non permette di intervenire via terra ma solo con droni. E scatta l'allerta anche dal lato opposto delle Alpi: in Val Ferret cresce il rischio di crolli dal ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco.