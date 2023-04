Catturata l'orsa Jj4, Pichetto Fratin: "Ispra favorevole all'abbattimento"

Ospite a "Mattino Cinque News" il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin si esprime sull'ipotesi di abbattimento dell'orsa catturata, Jj4, che ha ucciso il runner Andrea Papi in Trentino. "Ho istituito un tavolo non per Jj4 ma per l'eventuale eccedenza di numero di orsi nella zona. Per quanto riguarda l'orsa catturata la scelta è della magistratura e dell'Ispra che al momento è favorevole all'abbattimento".

"In questo momento le condizioni sono queste - prosgue il ministro -. È chiaro che oggi si sta ponendo un problema che ormai dura da anni e che deriva da una scelta dell'uomo, ovvero quella di ripopolare forzatamente il territorio con orsi provenienti dalla Slovenia. Si tratta dunque di una specie diversa da quella che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza con l'animale risulta essere più facile".



Dopo la cattura dell'esemplare, il tribunale amministrativo regionale di Trento ha rigettato l'istanza presentata dalla Provincia per anticipare al 20 aprile l'udienza relativa alla sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, confermando la camera di consiglio fissata per il prossimo 11 maggio. Il Tar ha inoltre chiesto a Ispra di depositare la relazione e il parere richiesto sull'abbattimento o il possibile trasferimento dell'orsa "in altro sito senza spese per la Provincia di Trento".