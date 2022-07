Marmolada, "ti amo sempre e per sempre": il messaggio d'addio di una sopravvissuta al marito

"Ti amo Tommaso.

Sempre e per sempre". E' il messaggio d'addio scritto su Facebook da Alessandra De Camilli , la 51enne di Schio (Veneto) sopravvissuta al disastro della Marmolada e ora ricoverata in ospedale a Trento, per il marito Tommaso Carollo . L'uomo, manager di 48 anni, è una delle vittime ufficialmente riconosciute. Sotto la frase Alessandra ha condiviso una foto con il marito scattata in cima a una montagna.