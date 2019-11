Maltempo, ancora senza elettricità 13mila utenze in Alto Adige

In Alto Adige ancora circa 13mila utenze sono senza corrente elettrica, dopo le eccezionali nevicate di venerdì . A Brunico nella notte è invece tornata la luce. La linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all'altezza di Bolzano per una frana ed è stato istituito un servizio di bus sostitutivi tra la stazione di Bolzano e quella di Bronzolo . Risultano chiuse numerose valli , come la Val Gardena, la Val Badia, la Val d'Ega e la Val Senales.

La caduta di alberi carichi di neve causa anche grossi problemi alla viabilità: in tutto sono 70 le strade interrotte che collegano i paesi con le vie principali. Anche la linea ferroviaria del Brennero è bloccata a Bolzano dopo una frana di piccole dimensioni. La linea potrebbe essere riaperta entro domenica mattina. Intenso il lavoro da parte dei vigili del fuoco, che nelle ultime dodici ore hanno effettuato oltre 300 interventi.

Allerta arancione in Veneto e allarme in altre Regioni La perturbazione atlantica continua a incombere sulle Regioni centro-settentrionali e in parte a quelle meridionali. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per il Veneto, già pesantemente colpito nei giorni scorsi. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, riguardano anche Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Domenica salirà l'allerta anche in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Disagi e allagamenti a Fiumicino A causa del maltempo la polizia locale e la Protezione civile sono intervenute in diverse emergenze su tutto il territorio di Fiumicino da venerdì fino a notte fonda. In totale sono stati effettuati 19 interventi di cui nove per alberi o rami abbattuti dal forte vento. Occhi puntati anche sulla mareggiata. Il vento e le precipitazioni hanno causato disagi e allagamenti.