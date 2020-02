Folgarida, 240 persone intossicate da un virus misterioso

Non è Coronavirus, ma oltre 240 ragazzi in settimana bianca sono rimasti intossicati durante un soggiorno in un hotel a Folgarida, in Trentino Alto Adige. Come raccontato a "Pomeriggio 5", a finire a letto a causa del misterioso virus sono stati prima circa 200 studenti inglesi, poi una scolaresca proveniente da Ancona.

Crampi, vomito e mal di stomaco sono stati i sintomi accusati dai contagiati nella struttura: un giovane è stato anche ricoverato in ospedale: ora sta meglio, come anche gli altri ragazzi coinvolti. Sulla vicenda, è intervenuta anche la Asl ma non è stato ancora chiarita la natura del virus.