Duplice omicidio a San Candido (Bolzano), una testimone: "Ho sentito delle urla prima degli spari"

La testimonianza - "Ho pensato che qualcuno litigasse", spiega la donna che precisa che comunque la situazione non sembrava "allarmante". "Inizialmente non avevo capito fossero degli spari, poi abbiamo capito e siamo rimasti in casa tutto il tempo perché avevamo paura e poi abbiamo visto le forze dell'ordine", racconta la testimone che poi spiega di non conoscere il 50enne, ma di conoscere una delle due vittime la donna, la vicina di casa, forse intervenuta per placare la lite tra l'aggressore e il padre 90enne. "Il ragazzo lo conoscevo solo di vista perché era un tipo molto schivo e non parlava, invece la vittima sì. Era una donna fantastica e sono sicura che voleva aiutare e placare le acque e ci ha rimesso la vita".