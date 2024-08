Duplice omicidio di San Candido, chi sono le vittime e il killer

Quando il Gruppo di intervento speciale dei carabinieri ha fatto irruzione nell'appartamento di via San Corbiniano ha trovato il corpo di Herman Kühbacher, 90 anni. Si tratta di una guardia forestale in pensione e costretto a letto per malattia. Pare che l'omicida abbia usato proprio le armi del padre per il delitto. Ma è ancora sconosciuta la motivazione.