Coppia scomparsa a Bolzano, parla il fratello di Peter: "C'erano rapporti problematici in famiglia"

Mentre proseguono le ricerche per trovare i corpi di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia scomparsa a Bolzano dallo scorso 4 gennaio e per cui è indagato il figlio Benno, a "Mattino Cinque" parla il fratello di Peter, Günter: "Sapevo che ogni tanto c'erano rapporti problematici in famiglia - dice - ma solo ora vengo a conoscenza di queste liti tra mio fratello e il figlio".

Per il fratello di Peter Neumiar: "Sicuramente non è stato un allontanamento volontario o un incidente, mio fratello era troppo preciso e regolare. Il fiume potrebbe essere un depistaggio, i loro corpi potrebbero essere ovunque. Che tipo di ragazzo è Benno? Preferisco non parlarne".