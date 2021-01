Coppia scomparsa a Bolzano, un'amica consegna i vestiti del figlio

Coppia scomparsa a Bolzano, indagato il figlio Facebook 1 di 25 Facebook 2 di 25 Facebook 3 di 25 Facebook 4 di 25 Facebook 5 di 25 Facebook 6 di 25 Ansa 7 di 25 Ansa 8 di 25 Ansa 9 di 25 Ansa 10 di 25 Ansa 11 di 25 Ansa 12 di 25 Ansa 13 di 25 Ansa 14 di 25 Ansa 15 di 25 Ansa 16 di 25 Ansa 17 di 25 Ansa 18 di 25 Ansa 19 di 25 Ansa 20 di 25 Ansa 21 di 25 Ansa 22 di 25 Ansa 23 di 25 Ansa 24 di 25 Ansa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

I vestiti che Benno Neumair, sospettato dell'omicidio dei genitori Peter e Laura, indossava la sera del 4 gennaio, giorno in cui padre e madre sono spariti a Bolzano, sono stati consegnati alla Procura da una sua amica. La donna ha raccontato che Benno era andato a trovarla e si è fatto una doccia; lei, per fargli una cortesia, ha messo i vestiti in lavatrice e poi li ha riposti in un armadio; lui la mattina successiva ha indossato altri vestiti.