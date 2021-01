Coniugi scomparsi a Bolzano: "Le tracce di sangue trovate sono di Peter Neumair"

Sono di Peter Neumair le tracce di sangue rinvenute sul ponte sull'Adige a Vadena, dove gli inquirenti sospettano che il figlio Benno, si sia sbarazzato dei corpi dell'uomo e di quello della moglie Laura Perselli.

Ad annunciarlo con una telefonata in diretta a "Quarto Grado", è Alberto Faustini, direttore del quotidiano "Alto Adige": "Poco fa i Ris hanno confermato che le macchie di sangue sul ponte della discarica sono del papà di Benno, Peter Neumair. Ovviamente questa notizia rende tutto ancora più plausibile", spiega Faustini. "Stando a quanto ci dicono gli inquirenti, l'inchiesta, per ora, non avrà un'accelerazione. Gli investigatori, evidentemente, devono ancora mettere a posto altri tasselli di questo complicato mosaico".