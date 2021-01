Coppia scomparsa a Bolzano, trovata una giacca da uomo vicino al fiume

Ancora nessuna traccia di Peter Neumair e Laura Perselli , la coppia scomparsa a Bolanzo . Le ricerche si concentrano lungo l'Adige: gli inquirenti sospettano che il figlio, Benno Neumair (che è indagato), abbia trasportato i corpi dei genitori sul ponte di Vadena per gettarli nel fiume. Proprio sul ponte è stata rinvenuta una traccia di sangue che sarebbe "compatibile" con quello di Peter Neumair. Vicino al fiume è stato trovato anche un piumino blu da uomo.

Il ponte di Vadena Il ponte di Vadena, riferisce Il Corriere del Trentino, è fuori mano e poco illuminato, oltre a non essere sorvegliato da telecamere. E' situato in un punto dove la corrente è particolarmente impetuosa, la profondità è di circa tre metri ed è possibile che l’acqua abbia trascinato i corpi per diversi metri.

Il piumino da uomo Le ricerche non si avvalgono solo dell’ecoscandaglio, ma anche di cani molecolari acquatici in grado di fiutare un cadavere persino sotto l’acqua. Finora dal fiume è emerso solo un piumino blu che potrebbe essere quello di Peter, ma ancora non ci sono certezze.

Pc e tablet sequestrati L'altro fronte dell'indagine è quello informatico. Gli uomini del Ris hanno sequestrato pc e tablet presenti nell'appartamento di Peter e Laura, dove viveva anche Benno, per verificare se siano state effettuate ricerche sospette: dall’ubicazione delle telecamere lungo la strada che porta al ponte di Vadena ai dati sulla portata del fiume, oppure informazioni su come far sparire cadaveri senza lasciare tracce.