"Il colore di Bolzano? Quello che serve a Conte per sopravvivere al Senato"

"La questione è semplice, Conte chiude mezzo occhio perché ha un disperato bisogno dei voti di Svp in Senato per sopravvivere". Così Alberto Faustini, direttore di Alto Adige, spiega a Tgcom24 perché il braccio di ferro tra Bolzano e Roma sul colore assegnato sta passando in second'ordine in questo momento. "L'Alto Adige - dice - sfrutta la sua autonomia e decide di rimanere giallo nonostante per il governo sia zona rossa. Ma la verità è che a Conte servono i voti di Südtiroler Volkspartei e per questo gli sorride senza andare allo scontro".