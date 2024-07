Bolzano, carabinieri intervengono con il taser: uomo ha un malore e muore

E' stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso di un uomo morto a Colle Isarco, in Alto Adige, la notte scorsa, a seguito di un malore, dopo che i carabinieri avrebbero usato il taser per fermarlo. La Procura di Bolzano ha disposto l'autopsia nell'ambito di un procedimento penale aperto a carico di ignoti. L'uomo ha chiamato il 112 in evidente stato di agitazione, segnalando la presenza di persone non meglio precisate al di fuori della sua stanza. I militari intervenuti col personale sanitario hanno tentato di entrare nell'appartamento ma l'uomo, in stato confusionale (forse dovuto all'uso di alcool e stupefacenti), si sarebbe rifiutato andando in escandescenze. Poi si sarebbe lanciato dalla finestra da un'altezza di circa 2 metri e mezzo e nonostante la violenta caduta si è rialzato e avrebbe tentato di aggredire i carabinieri che a quel punto avrebbero usato il taser per fermarlo e infine, dato che continuava ad oppore resistenza, lo avrebbero immobilizzato a terra.