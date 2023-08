Chieti, fermato col taser mentre correva nudo in strada: muore 35enne

Un uomo di 35 anni è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato bloccato a San Giovanni Teatino (Chieti): per accertare le cause del decesso sarà necessario l'esame autoptico.

L'uomo, con problemi psichiatrici e in evidente stato di agitazione, è stato visto correre nudo in prossimità del tracciato ferroviario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che per contenerlo hanno utilizzato il taser, ma a quanto pare l'impiego della pistola a impulsi elettrici non si è rivelato efficace. E' arrivato nel frattempo un equipaggio del 118 e l'uomo, che era particolarmente agitato, è stato caricato in ambulanza; da quanto si apprende è giunto senza vita all'ospedale di Chieti.