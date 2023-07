Milano, il figlio di una paziente aggredisce un medico e gli spezza una gamba

Al Policlinico di Milano , il figlio di una paziente, un 56enne italiano, invalido civile al 100% e in cura al Centro psicosociale di Monza per disturbi del comportamento, ha aggredito il direttore medico di presidio dell'ospedale.

Secondo quanto riporta Il Giorno, l'aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 19 luglio, durante l’orario di visita. Il 56enne era andato a trovare la madre e, per motivi ancora da chiarire, avrebbe prima insultato il medico per poi passare alle mani. Ha fratturato il femore al dottore in tre punti. Lo staff sanitario, oltre ad aver provato a fermare l'aggressore senza successo, ha subito chiamato le forze dell'ordine. In serata, il medico è stato operato dagli stessi colleghi.