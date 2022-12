Milano, medico aggredito con un machete nel parcheggio del policlinico San Donato: è grave

A Milano, nel parcheggio del policlinico San Donato, un medico di 74 anni è stato gravemente ferito con un machete.

Subito soccorso, si trova ora in fin di vita all'ospedale San Raffaele, dove è stato trasportato per un intervento in Neurochirurgia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'aggressione sarebbe scaturita da un litigio per questioni di viabilità. E' caccia all'uomo.