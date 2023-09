Genitori uccisi a Bolzano, Benno chiede di vedere i familiari: no dei giudici | La sorella: "Non mi sento pronta"

"A seguito di percorso psicoanalitico in carcere, chiedo di poter intraprendere un percorso digiustizia riparativa con mia sorella Madé Neumair, le mie zie Elisabetta Perselli, Carla Perselli eMichaela Neumair". Sono le parole contenute nella lettera scritta a mano da Benno, che si trova in carcere a Verona, indirizzata alla componente femminile della famiglia. Nella missiva, infatti, vengono omessi i nomi degli zii Gianni, marito di Carla, e Ganesh, fratello di Peter.

Le parole della sorella

E' stato questo il primo e unico contatto a quasi tre anni dal delitto, avvenuto a inizio gennaio del 2021. Ventiquattro ore prima dell'inizio del processo d'Appello. Un tempismo che, come riporta Il Corriere del Trentino, ha spiazzato Madé Neumair. "Non mi sento pronta - ha fatto sapere attraverso il suo avvocato, Carlo Bertacchi. - Non sono questi né i tempi né i modi per parlare dell’avvio di un percorso di questo tipo".