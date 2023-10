Genitori uccisi a Bolzano, in Appello confermato l'ergastolo per Benno Neumair

La sentenza della Corte d'assise d'appello di Bolzano ha confermato la condanna all'ergastolo per Benno Neumair per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Adige.

La difesa aveva chiesto la non imputabilità o comunque il riconoscimento della seminfermità per il 33enne. L'accusa aveva invece chiesto di confermare la sentenza di primo grado del 19 novembre. L'imputato non era presente in aula.