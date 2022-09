Bolzano, alpinista precipita e muore sull'Ortles

Poco dopo l'alba, la donna, una turista della Repubblica Ceca di 42 anni, stava salendo verso la vetta, che si trova a 3.905 metri di quota, quando nei pressi della Forcella Coston di dentro ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. L'allarme è stato lanciato da un compagno di cordata. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan, ma per l'alpinista non c'è stato niente da fare.

Leggi Anche Cade in un dirupo in Val Formazza, 12enne muore dopo 9 giorni di agonia

Una seconda vittima in Valle d'Aosta -

Un secondo incidente mortale è avvenuto in Valle d'Aosta dove è morta Paola Gallo Balma, di 41 anni, di Rivarolo Canavese (Torino), nota fotografa che aveva vinto numerosi premi. A dare l'allarme sabato sera era stato un amico che non l'ha vista ritornare a valle dopo l'escursione sul Corno Bussola: si tratta di una gita non particolarmente impegnativa ma nella zona c'erano le nuvole basse che potrebbero aver reso difficile l'individuazione del sentiero.