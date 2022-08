Cade in un dirupo in Val Formazza, 12enne muore dopo 9 giorni di agonia

Alla fine Paolo Fiscato, 12 anni, non ce l'ha fatta.

Il ragazzino ha lottato per 9 giorni in un letto della terapia intensiva dell'ospedale di Novara ed è deceduto nella notte, dopo essere caduto in un dirupo il 20 agosto durante una gita con i genitori in Val Formazza, in Piemonte. Il ragazzino è scivolato e precipitato nel vuoto dopo essere arrivato a quota 1.600 metri, in località Case Francoli.