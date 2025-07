Treni a rischio, sciopero del personale Fs e Trenord il 7 e l'8 luglio: orari e fasce di garanzia

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull'Orario ufficiale Trenitalia e su link "Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero". Per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.