Treni, guasto a una cabina elettrica: disagi a Roma Termini

E' subito andato all'attacco dell'esecutivo il Movimento 5 Stelle, che si è affidato alle parole del suo presidente Giuseppe Conte per criticare Giorgia Meloni. "Aggiorniamo il governo, chiuso nelle sue stanze dorate, su quel che sta accadendo nel mondo reale: buio pesto per pendolari e viaggiatori anche a Roma Termini dove ci sarebbe un guasto della linea elettrica. Alcuni pendolari sono rimasti per minuti al buio dentro i treni, altri sono in fila davanti alla tabella dei ritardi aspettando notizie su tempi e sulle cancellazioni - ha sottolineato -. Tutti i treni fermi e circolazione paralizzata: un altro disastro. Meloni non aveva due minuti da dedicare alle bollette, ce l'ha 1 minuto per questa emergenza? Quando ci proporranno soluzioni dignitose per un paese civile? Sveglia!".