Maltempo al sud, danni su linee ferroviarie: treni cancellati e ritardi su Alta Velocità

Non si era ancora placata la polemica dopo i disagi per i viaggiatori per il caos creatosi alla stazione Centrale di Milano che si torna ad avere problemi sui treni. A causa del maltempo che si è abbattuto sul meridione, nove treni tra Alta velocità e Intercity sono stati cancellati o limitati, altri 5 attualmente fermi e ritardi per due treni notturni che sono arrivati a superare i 350 minuti, cioè quasi 6 ore. Sono le conseguenze dei danni da maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola- Salerno: dalle 7:40 la circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, mentre dalle 9:30 resta sospesa tra San Lucido e Paola.