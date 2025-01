Giornata campale alla stazione Centrale di Milano dove durante la mattinata si sono registrati cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. Con una situazione, che a poco a poco sta tornando alla normalità ma che ha creato pesanti disagi e ripercussioni per i passeggeri. Erano stati dodici, poco prima delle 10, i treni in coda per un "guasto della linea elettrica". Nove erano quelli di tipo "alta velocità". Otto quelli cancellati in arrivo, quattro quelli cancellati in partenza. Dal tabellone i ritardi sono stati tra i 30 e i 160 minuti.