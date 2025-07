Treni, effetto cantieri sull'alta velocità: si allungano i tempi di percorrenza

Sul motivo dei ritardi, l'ad di Fs Stefano Donnarumma spiega in un'intervista a Mf che "sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione". L'ad chiarisce che quella di concentrare le interruzioni nel periodo estivo è una scelta ponderata: pur nel periodo di esodo per le vacanze, infatti, secondo Fs c'è un calo dei viaggiatori pendolari per la chiusura delle scuole e le ferie estive. E le linee più interessate dai lavori sono quelle business (come la Roma-Milano) ma non quelle più turistiche (come l'adriatica).