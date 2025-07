Via libera al rinvio di un anno del blocco per i veicoli diesel Euro 5

Via libera all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Mit esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini. La nuova norma sposta dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "Euro 5".