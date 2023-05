Tremezzina (Como), tenta di uccidere la compagna con ascia: arrestato

L'uomo è accusato di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Per la donna ferite e contusioni

La donna, 49 anni, è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. I carabinieri hanno trovato l'arma e hanno portato l'aggressore in caserma dove è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

La lite è avvenuta a notte fonda. La donna, scappata in strada, presentava ferite e contusioni. Ricoverata all'ospedale Sant'Anna di Como, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i due hanno litigato e lui l'ha colpita forse con l'impugnatura dell'ascia.