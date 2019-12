Milano, picchia compagna in strada: lei aveva tentato il suicidio

Aveva tentato il suicidio in metropolitana ed era stata salvata da un dipendente Atm che l'aveva presa in braccio e riportata sulla banchina. Il giorno dopo la polizia locale ha arrestato il compagno della giovane 18 anni, mentre la stava picchiando in mezzo alla strada, davanti a un minore. La ragazza è incinta e non era la prima volta che veniva picchiata dall'uomo, molto più grande di lei, un 32enne marocchino con precedenti per spaccio.