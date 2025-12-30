Travolse e uccise una famiglia a Santo Stefano di Cadore, Angelika Hutter investita da un'auto

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre a Ronco all'Adige in un tratto particolarmente trafficato. La donna è stata investita da un'auto guidata da un uomo di 77 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto procedeva a velocità contenuta, ma l'impatto è stato comunque violento. La 34enne ha riportato lesioni gravissime ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, dove si trova ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Le sue condizioni restano estremamente critiche.







Hutter stava scontando la pena in una struttura sanitaria di Ronco all'Adige, dove seguiva un percorso di riabilitazione psicologica dopo la condanna a 4 anni e 8 mesi, patteggiata per la strage di Santo Stefano di Cadore. Poco prima dell'incidente, la donna si sarebbe allontanata dalla comunità scavalcando una recinzione. Resta da chiarire se stesse camminando lungo la carreggiata o se abbia tentato di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.





