Neonati sepolti a Traversetolo, il Riesame deciderà sugli arresti domiciliari a Chiara Petrolini

Esulta la difesa di Chiara Petrolini. "Pur attendendo di conoscere le motivazioni, non posso che esprimere grande soddisfazione per l'annullamento di una decisione che, a mio avviso, non si misurava adeguatamente con la peculiarità di questa vicenda. Nella quale il pericolo di reiterazione di reati è, come abbiamo sostenuto, quanto mai specifico e, dunque, efficacemente contenibile con la misura degli arresti domiciliari", ha commentato l'avvocato Nicola Tria.