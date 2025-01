Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara torna nella sua abitazione

Chiara vivrà agli arresti domiciliari, nella villetta, quanto meno fino alla decisione della Cassazione sul suo futuro. Proprio a dicembre il suo avvocato difensore aveva presentato il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna che il 17 ottobre aveva stabilito per lei la custodia cautelare in carcere. Il Gip del tribunale di Parma aveva posto la giovane ai domiciliari: una scelta verso cui la procura aveva fatto appello e su cui si è pronunciato il Riesame, segnalando il rischio di reiterazione e l'insufficienza della custodia cautelare a casa coi genitori. Ma l'esecuzione della misura in carcere rimane sospesa fino alla pronuncia della Suprema Corte.