Altro mese, altri scioperi. Anche a dicembre non mancheranno le giornate di stop dei trasporti: dagli aerei ai treni fino ai mezzi pubblici. Ecco il calendario.
Si parte subito il 4 dicembre, con uno sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle sindacali: Cub, Adl Varese, Sgb, Sbm, Sgc, SI-Cobas, con l'adesione anche di AL-Cobas, Lmo, Orsa e Usb Lavoro Privato. Si fermano il settore aereo, da mezzanotte alle 23:59; quello ferroviario, dalle 21 del 3 dicembre alle 21 del 4; quello autostradale, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4, e il trasporto pubblico locale. Per quest'ultimo le modalità vengono decise a livello territoriale e ancora non ci sono dettagli in merito.
Si continua, poi, il 14, con scioperi che coinvolgeranno il settore aereo - 24 ore del personale di Aviation Services negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, 8 ore (dalle 10 alle 18) del personale della società Adr Security operante negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino - e quello del trasporto pubblico locale a Crotone e a Rende (Cosenza) dalle 10:59 alle 14:59.
Il 15 dicembre, si fermano i taxi dalle 8 alle 22, il personale Enav all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna per 24 ore e il trasporto pubblico locale a Casale Monferrato (Alessandria) dalle 9 alle 11:30.
Il giorno successivo, il 16 dicembre, si fermano: per quanto riguarda il comparto aereo, il personale della società La Lucente, addetta alle pulizie all'Aeroporto di Bologna, dalle 11 alle 15; per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale, il personale della società Fs Sud Est Bacino di Lecce dalle 8:30 alle 12:29, i lavoratori di Air Campania di Napoli per 24 ore e quelli di Amt di Genova per 4 ore; per quanto riguarda il comparto ferroviario, il personale di Italo Ntv (personale operativo equipaggi dalle 3 del 16 dicembre alle 2 del 17, personale in generale dalle 9:01 alle 16:59).
Chiudono il mese uno sciopero degli appalti ferroviari il 17 dicembre e uno del trasporto merci il 18.