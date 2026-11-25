Si parte subito il 4 dicembre, con uno sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle sindacali: Cub, Adl Varese, Sgb, Sbm, Sgc, SI-Cobas, con l'adesione anche di AL-Cobas, Lmo, Orsa e Usb Lavoro Privato. Si fermano il settore aereo, da mezzanotte alle 23:59; quello ferroviario, dalle 21 del 3 dicembre alle 21 del 4; quello autostradale, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del 4, e il trasporto pubblico locale. Per quest'ultimo le modalità vengono decise a livello territoriale e ancora non ci sono dettagli in merito.