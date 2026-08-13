Due persone sono morte la mattina del 13 agosto nel depuratore comunale di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, a provocare la tragedia sarebbero state le esalazioni presenti all'interno dell'impianto, dove un operaio stava effettuando un controllo. L'uomo, addetto alla struttura e dipendente di una ditta incaricata della gestione dell'impianto, era sceso per eseguire una verifica quando ha accusato un malore. L'allarme è stato immediatamente lanciato e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, uno di loro ha perso la vita proprio durante le operazioni di rianimazione.