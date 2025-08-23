Pisa, transessuale muore dopo un'iniezione di "silicone illegale": aperta un'inchiesta

"Mirella si è subito sentita male dopo l'iniezione, che gli ha praticato la scorsa settimana una persona nota nel mondo delle bombaderos appositamente venuta da Roma", racconta Satariano. "Era il 14 agosto. Ha cominciato subito a perdere sangue e provare forti dolori, dopo giorni di agonia a casa, ma per paura di conseguenze ha preferito non recarsi in ospedale", continua. "Solo due giorni dopo, quando le condizioni sono peggiorate, si è fatta accompagnare da un'amica. È arrivata già in gravi condizioni a Cisanello, dove è stata ricoverata d'urgenza ed è morta il giorno successivo", lunedì 18 agosto, per le complicazioni legate all'iniezione.