Dal carcere di Trani al Kenya lenzuola ricamate dalle detenute per i bimbi malati

Hanno ricamato federe per cuscini destinati a neonati in precarie condizioni di salute. Hanno cucito lenzuola per culle accanto a cui spesso ci sono solo medici e infermieri e hanno ricamato l'augurio "Buona notte", in italiano e in swahili. Ago e filo hanno così legato Trani al distretto keniota di Watamu, dove si trova "una clinica per la maternità in cui però mancano molte cose e le condizioni igieniche sono abbastanza precarie. Le lenzuola sono un dono d'amore", spiega Luisa Tortosa, responsabile dell'associazione Il sogno di Angelica, che ha coinvolto il carcere femminile di Trani.