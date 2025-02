Tragedia del Natisone, l'ultimo disperato messaggio di Patrizia prima di annegare: "Vi prego"

"Mi ha colpito che è stata così coraggiosa da chiedere lei l'elicottero, aveva capito di essere in pericolo. Chi aveva il dovere di farlo non ha capito che sul fiume Natisone serviva l'elicottero per portarli via. Hanno perso tempo inutilmente con tutti i passaggi di telefonate". Lasciano un brivido sulla pelle, scrive Il Piccolo, le parole di Mihaela Tritean pronunciate mentre mostra gli effetti personali della figlia recuperati dai soccorritori durante le ricerche e al momento del ritrovamento del corpo della ragazza. Quel telefono intatto e ancora perfettamente funzionante nella borsa bianca, scivolata più a valle, dove poi è stata ritrovata.