Un disperato abbraccio, per farsi forza, per resistere alla corrente, per incoraggiarsi l'un l'altro. E' l'ultima immagine che resta di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar. Amici inseparabili, fino all'ultimo. Tutti e tre di origini romene. Patrizia, 20anni, e Bianca, 23, si conoscevano da sempre. Condividevano la stessa passione per lo shopping e le pasticcerie, i social, la natura.