Tragedia della funivia Stresa-Mottarone, medici cautamente ottimisti sul piccolo Eitan: scatta la gara di solidarietà

Oggi il graduale risveglio - Eitan, 5 anni, risponde alle cure, dicono i medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato sotto sedazione. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto lunedì non ha evidenziato danni neurologici, sia a livello cerebrale sia a livello del tronco encefalico. I medici intendono quindi iniziare oggi un lento e graduale risveglio.

L'idea della Scuola ebraica - La scuola di Milano ricorda, sul suo account Facebook, Amit Biran, che "accoglieva ogni giorno con il suo sorriso i nostri figli". La Fondazione scuola con la Comunità ebraica di Milano si è attivata per una raccolta di emergenza al fine di sostenere la famiglia e il piccolo Eitan che ancora lotta per la vita. Mai come questa volta ogni piccolo contributo fa la differenza. Vi chiediamo quindi di partecipare e aiutarci ad assisterli in questi giorni di enorme tristezza".

La donazione - E' possibile effettuare la donazione tramite la pagina web della Fondazione, tramite bonifico bancario a Fondazione per la scuola della comunità ebraica di Milano-Bper Banca Iban: IT62F0538701615000042207490 oppure contattando la segreteria alla mail segreteria@fondazionescuolaebraica.it.