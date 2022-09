Traffico di organi di migranti, in Italia ci sarebbe anche una tratta di bengalesi

Prosegue l'inchiesta di

"Fuori dal Coro"

Rete 4

dark web

sul traffico illegale di organi umani da parte dei migranti. Il programma diaveva mostrato come la tratta riguardasse anche l'Italia, con alcuni annunci presenti nelin cui sarebbero disponibili persino delle brochure che raffigurano il corpo umano e il valore di ogni singolo organo.

Nel nuovo servizio, andato in onda martedì 13 settembre, il

programma di Rete 4

"Fuori dal Coro"

Ong

direttamente in Libia

ha avuto delle conferme dai diretti interessati: "Ho sentito di persone che hanno deciso di donare un rene per pagare il viaggio in Italia", spiega un uomo a. Il fenomeno sarebbe sempre più comune, soprattutto in Italia: "Pare che ci sia una tratta specifica di bengalesi - spiega un volontario di una- che prevede che loro si indebitino per poi pagare il loro debito con la vendita di organi. Questo avveniva all'arrivo in Europa, in particolare in Italia. Poi, per evitare complicazioni legate al trasporto degli organi si è deciso di fare l'estrazione".