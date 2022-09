Migranti, sei morti "di fame e di sete": due sono bimbi

Dopo il caso analogo della bambina siriana morta di sete perché bloccata su un barcone , il Mediterraneo conosce l'ennesima tragedia riguardo i migranti. Le vittime e i sopravvissuti si trovavano su un barcone

alla deriva da diversi giorni nel Mediterraneo centrale

, prima di essere soccorsi da una nave della Guardia Costiera italiana.

Le vittime

- Oltre ai due bambini, sarebbero morti un 12enne e tre donne tra cui la nonna e la madre di alcuni bimbi che invece sono sopravvissuti. Secondo l'Unhcr, nel 2022 sono oltre 1.200 le persone che sono decedute e risultano disperse nel tentativo di traversare il Mediterraneo e raggiungere l'Europa.

"Il soccorso in mare è un imperativo umanitario"

- "Questa inaccettabile perdita di vite umane e il fatto che il gruppo abbia trascorso diversi giorni alla deriva prima di essere soccorso", afferma la rappresentante dell'Unhcr in Italia, Claudia Cardoletti. Il soccorso in mare è "un imperativo umanitario saldamente radicato nel diritto internazionale", ma "allo stesso tempo è necessario fare di più per ampliare i canali sicuri e regolari. E anche crearne di nuovi, per fare in modo che le persone in fuga da guerre e persecuzioni possano trovare sicurezza senza mettere ulteriormente a rischio le loro vite".