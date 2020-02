Siria, la tragedia della piccola Iman: bimba morta di freddo a un anno e mezzo

E' morta assiderata a un anno e mezzo tra le braccia del padre che cercava di portarla a piedi in ospedale da un campo profughi improvvisato a Idlib. La piccola Iman viveva in una tenda vicino al villaggio di Marata. Con il freddo pungente di questi giorni, in un alloggio senza riscaldamento, si è ammalata e ha cominciato ad avere problemi respiratori. Il padre ha deciso di recarsi ad Afrin, a due ore di cammino, ma non ha fatto in tempo.