Viadotti pericolanti: la superstrada Fi-Pi-Li versa in pessime condizioni

Come già era accaduto più volte durante le scorse puntate, "Striscia la Notizia" torna a occuparsi di viadotti pericolanti. Questa volta l'inviata Chiara Squaglia è andata a Scandicci, in provincia di Firenze, per analizzare da vicino la situazione della Superstrada Fi-Pi-Li, che unisce appunto Firenze, Pisa e Livorno.



Come mostrato dalla trasmissione di Canale 5, il viadotto in questione versa in pessimo stato: "Nei viadotti osservati in precedenza era in atto un processo di invecchiamento del calcestruzzo superficiale con rimozione e caduta del copri-ferro - spiega l'ingegnere Cristian Angeli - In questo caso invece il degrado del calcestruzzo è più profondo e ha interessato anche i ferri di armatura che risultano corrosi. Bisogna intervenire con urgenza".



L'ente competente ha risposto alle segnalazioni di "Striscia la Notizia", confermando di aver predisposto un piano di manutenzione strutturale del viadotto.