Arezzo, cedimento sull'E45: sequestrato un viadotto per rischio crollo

Sul posto sono intervenuti circa cento addetti dell'Anas per gestire il traffico, mentre si studia una viabilità alternativa. Si pensa a un'uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano, con deviazione sulla vecchia provinciale Tiberina.



I tecnici hanno rilevato una "criticità estrema" per il viadotto, che "viene appesantito dalla circolazione quotidiana dei veicoli, leggeri e soprattutto pesanti". Il caso venne alla luce con alcune foto pubblicate su Facebook a dicembre da un ex poliziotto.