Isernia, la chiusura del viadotto Sente lascia isolati decine di comuni

Sono ormai settimane che diversi comuni al confine tra Abruzzo e Molise sono praticamente isolati per colpa della chiusura del viadotto Sente (in provincia di Isernia), un'importante arteria che collega le due regioni e che risulta inagibile per il crollo di un pilone. Per testimoniare la gravità della situazione è intervenuto l’inviato di "Striscia la Notizia", Pinuccio, che ha spiegato come l’unica strada percorribile attualmente sia una vecchia mulattiera.



"Qui non possono passare camion, pullman e nemmeno l’autoambulanza", racconta l’inviato del tg satirico. "Questa strada, individuata come percorso alternativo al ponte, è in realtà più pericolosa del ponte stesso perché sorge su una frana", spiega invece Francesco Bottone, caporedattore di "Ecoaltomolise.net". Per risolvere il problema sono stati stanziati dal governo circa due milioni di euro che potrebbero però non bastare come testimonia Errico Borrelli, sindaco di Belmonte del Sannio, che aggiunge: "Il disagio è terribile".