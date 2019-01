Foggia, scuole senza riscaldamenti da due anni | I genitori non mandano più i figli in classe

Niente riscaldamenti da oltre due anni per i piccoli studenti della scuola elementare San Lorenzo di Foggia. Da molto tempo la struttura è in attesa di una manutenzione che risolva i problemi agli impianti, causati da lavori di ristrutturazione effettuati tra il 2015 e il 2016. “Striscia la notizia” è andata a verificare e ha trovato un comitato di genitori arrabbiati che chiede giustizia per i propri figli. “Abbiamo deciso di non mandarli a scuola per protesta. I bambini hanno diritto a un ambiente adatto per studiare”, ma è arrivata pronta la risposta del sindaco che promette un'installazione di condizionatori in ogni aula entro pochi giorni. Nel lungo periodo, invece, una manutenzione definitiva agli impianti.