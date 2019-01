Calabria: da Rosarno a Gerace, ospedali costruiti e mai entrati in funzione

Miliardi delle vecchie lire spesi in strutture ospedaliere che, nonostante l'inaugurazione, non sono mai state utilizzate. Questa la situazione in alcuni comuni calabresi, dove edifici costruiti a regola d'arte sono in stato di abbandono da moltissimi anni alla mercé di animali e a volte dei senzatetto che vi trovano rifugio.



Da Rosarno a Gerace fino ad arrivare a Girifalco, "Striscia la Notizia" documenta una situazione di ordinaria follia come tante se ne vedono in Italia. Ognuna delle strutture visitate è stata costruita attorno agli anni '70 eppure, a dispetto del tempo trascorso e persino di occasionali ristrutturazioni, non si è mai pensato di farne uso.